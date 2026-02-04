Popular tags:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «LA UNIMED PRESENTA IL PATTO PER IL MEDITERRANEO, AUDIZIONE DEL VICEPRESIDENTE CERETI»

09.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 15.30, il Comitato permanente sulla politica estera per l’Africa, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, svolge l’audizione di Carlo Giovanni Cereti, vicepresidente dell’Unione delle Università del Mediterraneo (Unimed), nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

