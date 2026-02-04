M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «DL ELEZIONI, COLUCCI (M5S): GOVERNO COLPISCE DIRITTI FUORI SEDE, HA PAURA DEL LORO NO?»

09.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

“Chi si trova lontano dalla propria residenza per ragioni di studio, lavoro o salute non potrà votare fuori sede al referendum. Parliamo del 10% della popolazione che non potrà esercitare un diritto fondamentale, se non a costo di sacrifici non indifferenti.

C’è da pensare che il governo Meloni abbia paura dei tanti giovani fuori sede che potrebbero esprimersi in massa contro la sua riforma dell’ingiustizia.

È una scelta incomprensibile quella contenuta in questo decreto, anche alla luce della sperimentazione già tenuta nel 2024 e nel 2025, così come lo è il fatto che i nostri emendamenti in tal senso siano stati respinti.

Risibile l’argomentazione del governo, secondo cui gli ostacoli sono di ordine tecnico. Se è così, perchè non hanno inserito la norma nel decreto originale emanato a dicembre?

Soprattutto, chi ha deciso che il referendum si debba tenere in fretta e furia il 22 e 23 marzo? È stato il governo Meloni a volerlo, palesando la paura che una campagna elettorale approfondita e un adeguato periodo di informazione dei cittadini possano far impennare le adesioni al No.

Quindi non ci vengano a parlare di ostacoli tecnici. Siamo di fronte a una grave distorsione di una parte importante della democrazia: il voto referendario”.

Così in aula alla Camera il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.