Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO ESAMINA LA VIOLENZA DI GENERE ONLINE, OSPITI DUE ESPERTI DEL SETTORE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.23 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Giovedì 12 febbraio, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge le seguenti audizioni in videoconferenza:

ore 8.30 Mariacristina Sciannamblo, professoressa associata di sociologia e scienze sociali applicate e coordinatrice del progetto GIVRE – Gendering Internet. Violence, Resilience and Empowerment in digital spaces (2023-25), con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line

ore 9 presidente dell’associazione Iostaccolaspina Aps, Letizia Basile, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.