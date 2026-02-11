CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO ESAMINA LA VIOLENZA DI GENERE ONLINE, OSPITI DUE ESPERTI DEL SETTORE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Giovedì 12 febbraio, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge le seguenti audizioni in videoconferenza:
ore 8.30 Mariacristina Sciannamblo, professoressa associata di sociologia e scienze sociali applicate e coordinatrice del progetto GIVRE – Gendering Internet. Violence, Resilience and Empowerment in digital spaces (2023-25), con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line
ore 9 presidente dell’associazione Iostaccolaspina Aps, Letizia Basile, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.