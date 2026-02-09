Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL DEGRADO URBANO, AUDIZIONI DI IL TEMPO E OPENPOLIS»

15.40 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Martedì 10 febbraio, alle ore 12.30, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l’audizione di Alessio Gallicola, vicedirettore de Il Tempo.

Mercoledì 11, alle 14.30, audizione di Vincenzo Smaldore, direttore sviluppo istituzionale Fondazione Openpolis.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

