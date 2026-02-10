CAMERA DEI DEPUTATI: «IL CONVEGNO SU GIOVANI E POLITICA, IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E NUOVE GENERAZIONI SU ETICA E BENE COMUNE»

09.40 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Martedì 10 febbraio, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno “I giovani e la politica – Dialogo tra istituzioni e nuove generazioni su etica, rappresentanza e bene comune”.

Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Introduce Gianfranco Ravasi, Presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e Fondatore “Cortile dei Gentili”.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

In allegato il programma.