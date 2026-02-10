CAMERA DEI DEPUTATI: «IL CONVEGNO SU GIOVANI E POLITICA, IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E NUOVE GENERAZIONI SU ETICA E BENE COMUNE»

09.40 - martedì 10 febbraio 2026
Martedì 10 febbraio, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno “I giovani e la politica – Dialogo tra istituzioni e nuove generazioni su etica, rappresentanza e bene comune”.
Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Introduce Gianfranco Ravasi, Presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e Fondatore “Cortile dei Gentili”.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
