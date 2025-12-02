CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONE SU PATTO PER IL MEDITERRANEO CON SANDRO STAIANO, DIRETTA WEBTV MERCOLEDÌ ALLE 14»

14.01 - martedì 2 dicembre 2025

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 14, il Comitato permanente sulla politica estera per l’Africa, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, svolge l’audizione di Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Napoli Federico II, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.