CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONE ANIA SULLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA MARTEDÌ ALLE 12, DIRETTA WEBTV DA PALAZZO SAN MACUTO»

Martedì 2 dicembre, alle ore 12, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l’audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv
