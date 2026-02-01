Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «TORINO. BONELLI E FRATOIANNI, POSIZIONE DI AVS SULLE INACCETTABILI VIOLENZE È NETTA, SENZA INCERTEZZE E UNANIME.»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.10 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La nostra posizione di condanna delle inaccettabili violenze avvenute a Torino è netta, senza incertezze e soprattutto unanime.

Non corrispondono al vero le notizie che riportano di una riunione convocata a causa delle diverse sfumature tra le due anime di Avs. Come leader di entrambi i partiti abbiamo rilasciato una nota comune già ieri sera e ne ribadiamo oggi il suo contenuto.

Cosi in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.