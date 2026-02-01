AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «TORINO. BONELLI E FRATOIANNI, POSIZIONE DI AVS SULLE INACCETTABILI VIOLENZE È NETTA, SENZA INCERTEZZE E UNANIME.»

19.10 - domenica 1 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)
La nostra posizione di condanna delle inaccettabili violenze avvenute a Torino è netta, senza incertezze e soprattutto unanime.
Non corrispondono al vero le notizie che riportano di una riunione convocata a causa delle diverse sfumature tra le due anime di Avs. Come leader di entrambi i partiti abbiamo rilasciato una nota comune già ieri sera e ne ribadiamo oggi il suo contenuto.
Cosi in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni
