AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «EDITORIA, BONELLI: SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI DI REPUBBLICA, VERTICI GEDI DIANO RISPOSTE»

16.40 - martedì 10 febbraio 2026

«Esprimo la mia piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti di Repubblica e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Gedi, impegnati in una vertenza che riguarda non solo il loro futuro occupazionale, ma anche la qualità del pluralismo informativo nel nostro Paese. La decisione dello sciopero e la mancata uscita del giornale sono il segno di una situazione grave, che non può essere liquidata nel silenzio o nell’indifferenza.»

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

«Parliamo di una testata che ha fatto la storia del giornalismo italiano e che rappresenta un punto di riferimento per milioni di lettrici e lettori. Per questo è inaccettabile che su un’operazione così delicata, che coinvolge centinaia di lavoratori e un pezzo fondamentale dell’informazione italiana, manchino trasparenza e risposte chiare. Vertici Gedi diano risposte, l’informazione non è merce qualunque: è un presidio di democrazia e va difesa come tale.»