FI – FORZA ITALIA * SENATO: «MAFIA: FI, DE LUCA DEMOLISCE RICOSTRUZIONI SU PISTA NERA»

Mafia: FI, De Luca demolisce ricostruzioni su pista nera

“L’audizione del procuratore di Caltanissetta, De Luca, davanti alla Commissione Antimafia chiarisce in modo definitivo l’inconsistenza di tutte quelle ricostruzioni che, da tempo, insistono su una presunta ‘pista nera’ legata alle stragi di Capaci e via D’Amelio. De Luca ha evidenziato, punto per punto, le forzature e le gravi lacune su cui si fondano queste narrazioni, rilanciate con enfasi, a più riprese, dalla trasmissione Rai ‘Report’. Ciò che Ranucci e Mondani hanno presentato come verità assoluta attraverso il servizio pubblico televisivo è, in realtà, una ricostruzione falsa, basata su ipotesi e testimonianze che sono state letteralmente demolite dal procuratore De Luca. Un racconto, alimentato anche da ex magistrati oggi grillini, che ha distratto l’attenzione collettiva da filoni investigativi ben più rilevanti, come quello relativo ai rapporti tra mafia e sistema degli appalti. Una disinformazione che non fa certo onore a chi l’ha diffusa. A cominciare dalla Rai”. Lo dichiarano in una nota i componenti di Forza Italia in Commissione Antimafia.