ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA: «OMICIDIO DI ANDRIY PARUBIY, IN CORSO LE INDAGINI DELLE NOSTRE FORZE DELL’ORDINE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
I funzionari delle forze dell’ordine – il Ministro degli Affari Interni e il Procuratore Generale – riferiscono regolarmente.
Stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio di Andriy Parubiy.
Sono coinvolte molte forze, tutte quelle necessarie.
Purtroppo, il crimine è stato preparato con cura.
Ma si sta facendo di tutto per risolvere questo crimine.
Ho parlato anche con Vasyl Malyuk.
Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina è coinvolto nelle indagini.
Ho dato loro istruzioni di fornire immediatamente alla nostra società informazioni verificate.
Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Andriy Parubiy.
Che possa riposare in pace!
///
Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор.
Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія.
Багато сил задіяно – всі, які необхідні.
Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений.
Але робиться все для розкриття цього злочину.
Говорив також із Василем Малюком.
Служба безпеки України залучена до розслідування.
Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію.
Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія.
Вічна памʼять!