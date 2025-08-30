SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IERI SONO USCITI I DATI DEL PIL, SORPRESA: IL NOSTRO ITALIANO SEGNA MENO 0,1»

15.54 - sabato 30 agosto 2025
Ieri sono usciti i dati del PIL.
Sorpresa: il PIL italiano segna un MENO 0,1.
Dunque non solo non c’è la crescita di cui parlano i cantori della Meloni.
Ma siamo addirittura al segno MENO.
Eppure non ne parla nessuno.
È impressionante come ormai ci stiamo abituando all’unica verità, quella di Palazzo Chigi.
Sale il costo del carrello della spesa (+3.4%), diminuisce il PIL.
Eppure tutti zitti e buoni.
Noi no, noi continuiamo a chiedere di cambiare rotta al Governo Meloni.
La decrescita non è mai felice, mai.
Sveglia!
