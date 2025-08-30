Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IERI SONO USCITI I DATI DEL PIL, SORPRESA: IL NOSTRO ITALIANO SEGNA MENO 0,1»

15.54 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Ieri sono usciti i dati del PIL.

Sorpresa: il PIL italiano segna un MENO 0,1.

Dunque non solo non c’è la crescita di cui parlano i cantori della Meloni.

Ma siamo addirittura al segno MENO.

Eppure non ne parla nessuno.

È impressionante come ormai ci stiamo abituando all’unica verità, quella di Palazzo Chigi.

Sale il costo del carrello della spesa (+3.4%), diminuisce il PIL.

Eppure tutti zitti e buoni.

Noi no, noi continuiamo a chiedere di cambiare rotta al Governo Meloni.

La decrescita non è mai felice, mai.

Sveglia!

