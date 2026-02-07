ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO I SOCCORRITORI E LE AZIENDE ENERGETICHE, LE SQUADRE DI RIPARAZIONE OPERANO IN TUTTO IL PAESE»

17.54 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Desidero esprimere la mia gratitudine al Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina, a tutti i soccorritori del Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina, ai servizi di pubblica utilità che stanno operando e a tutte le aziende energetiche, sia statali che private. È fondamentale che tutti collaborino in modo ottimale e desidero ringraziare oggi tutti coloro che stanno lavorando in questo modo, con professionalità e dedizione. In tutto il nostro Paese sono state dispiegate squadre di riparazione e di emergenza. Le forze sono impegnate praticamente dalla regione di Volyn alle comunità di confine delle regioni di Chernihiv e Kharkiv. C’è ancora molto lavoro da fare a Kiev, nella regione di Kiev, nell’Ucraina centrale, a Ivano-Frankivsk, a Vinnytsia e in alcune altre regioni. Ho inoltre incaricato il governo e il ministero degli Interni di fornire tutta l’assistenza necessaria alle regioni di Odessa e Mykolaiv a causa delle difficili condizioni meteorologiche: forti sbalzi di temperatura, condizioni stradali difficili nelle regioni meridionali e pressione generale sui servizi municipali. L’aiuto deve essere fornito.

I want to thank the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, all our rescuers in the State Emergency Service of Ukraine, utility services that are working, and all energy companies – both state-owned and private enterprises. Everyone must now work in maximum coordination, and I want to thank today all those working like this – professionally and with true dedication.

Across our entire country, repair and emergency crews are deployed. Forces are engaged practically from Volyn region to the border communities of Chernihiv and Kharkiv regions. There is still much work to be done in Kyiv, Kyiv region, central Ukraine, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, and some other regions.

I also instructed the Government and the Ministry of Internal Affairs to provide all necessary assistance to Odesa and Mykolaiv regions due to difficult weather conditions – severe temperature swaps, challenging road conditions in the southern regions, and general strain on municipal services. Help must be delivered.