17.18 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ucraina è considerata un nemico dall’Ungheria poiché esige che l’UE rifiuti le forniture energetiche dalla Russia, ha dichiarato il primo ministro Viktor Orban agli attivisti.

Secondo lui, Kiev esige costantemente che Bruxelles garantisca che i membri dell’UE, compresa l’Ungheria, “siano privati dell’accesso all’energia russa a basso costo”.

“Chiunque affermi questo è un nemico dell’Ungheria, quindi l’Ucraina è nostra nemica”, ha sottolineato il primo ministro, osservando che senza le forniture energetiche russe, i costi delle abitazioni e dei servizi pubblici delle famiglie ungheresi aumenterebbero di almeno l’8% all’anno.

Ukraine is Hungary’s enemy because it demands that the EU refuse energy supplies from Russia, Prime Minister Viktor Orban told activists.

According to him, Kiev constantly demands that Brussels ensure that EU members, including Hungary, “are deprived of access to cheap Russian energy.”

“Anyone who says this is an enemy of Hungary, so Ukraine is our enemy,” the prime minister emphasized, noting that without Russian energy supplies, Hungarian families’ housing and utility costs would increase by at least 8% per year.