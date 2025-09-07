ZELENSKY (TELEGRAM) * RAID RUSSI SU KYIV ED ALTRE CITTÀ: «40 FERITI E DANNI AL GABINETTO DEI MINISTRI, SERVONO SANZIONI PIÙ DURE CONTRO MOSCA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ora nelle nostre città – a Kyiv, Sumy e in altre città e comunità – stiamo aiutando i feriti dopo l’attacco russo.
La geografia degli attacchi al giorno comprende Kyiv, Sumy, Kremenchuk, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia.
A Kyiv, le macerie sono ancora in fase di sgombero – potrebbero esserci dei corpi sotto le macerie.
L’edificio del Gabinetto dei Ministri è stato danneggiato.
Sono state segnalate più di quattro dozzine di feriti in tutto il Paese, di cui 20 a Kiev.
Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.
In totale, l’allarme per i raid aerei è stato attivo per più di sette ore e mezza solo nella capitale, e Kyiv è stato uno dei principali obiettivi dei droni russi.
È importante che oggi ci sia un’ampia risposta dei nostri partner a questo attacco.
Ovviamente, la Russia sta cercando di danneggiare l’Ucraina e gli attacchi sono sempre più sfacciati.
Questo è un chiaro segno che Putin sta mettendo alla prova il mondo per vedere se lo accetterà o lo sopporterà.
Pertanto, è importante che le dichiarazioni dei leader, degli Stati e delle istituzioni siano seguite da azioni forti – sanzioni contro la Russia, contro le persone associate alla Russia e forti tariffe e altre restrizioni al commercio con la Russia.
Le loro perdite devono essere percepite.
Questo è ciò che è convincente.
E anche la nostra capacità a lungo raggio.
Putin non vuole negoziati, si sta chiaramente nascondendo da essi, quindi la carenza di benzina in Russia e altri problemi economici sono una risposta logica al rifiuto della Russia di accettare un cessate il fuoco o una riunione dei leader.
///
Зараз у наших містах – у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах – допомагають пораненим після російського удару.
Географія ударів за добу – Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.
В Києві ще розбирають завали – можуть бути тіла під завалами.
Пошкоджено будівлю Кабміну.
На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них – у Києві.
Мої співчуття рідним та близьким загиблих.
Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин, і Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів.
Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар.
Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі.
Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться.
Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.
Їхні втрати повинні відчуватись.
Саме це переконливо.
А також – наша далекобійність.
Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.