ZELENSKY (TELEGRAM) * «OKSANA MARKAROVA SARÀ LA MIA CONSULENTE PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INVESTIMENTI IN UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
D’ora in poi, Oksana Markarova continuerà ad aiutare il nostro Paese come mio consulente per la ricostruzione e gli investimenti in Ucraina.
Difenderemo sicuramente la nostra indipendenza e il diritto dell’Ucraina di essere uno Stato europeo sovrano.
Da quasi 4 anni assicuriamo quotidianamente la capacità dell’Ucraina di difendersi e di resistere alle aggressioni russe su larga scala.
Nonostante tutte le difficoltà, forniamo all’Ucraina le armi necessarie, i sistemi di difesa aerea e le risorse sufficienti per la stabilità interna.
Tuttavia, oltre all’obiettivo fondamentale di difendere l’indipendenza dell’Ucraina e di lavorare quotidianamente per la sua sopravvivenza, abbiamo l’obiettivo a lungo termine di consentire all’Ucraina di ricostruirsi dopo i combattimenti e di riprendere il normale sviluppo economico.
Questo è un compito che spetta al Governo dell’Ucraina, a tutte le nostre istituzioni e alle imprese ucraine, e credo che tutti coloro che possono aiutare l’Ucraina in questo senso dovrebbero farlo.
Sono lieta che Oksana rimanga nella squadra del nostro Paese, e i suoi compiti comprenderanno ora la consulenza su questioni che rafforzano l’Ucraina, ossia un migliore clima imprenditoriale, il rafforzamento della stabilità finanziaria del nostro Paese, l’attrazione di investimenti e la pianificazione della ricostruzione insieme ai nostri partner strategici.
Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina!
///
Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій.
Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою.
Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії.
Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості.
Але, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати.
Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами.
Дякую кожному, хто з Україною!