TASS (TELEGRAM) * EL PAIS: «L’EUROPA HA PAURA DI OPPORSI A TRUMP, RISCHIA DI PERDERE IL SUO POSTO COME ATTORE GEOPOLITICO GLOBALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Europa ha paura di opporsi al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e rischia di perdere completamente il suo posto come attore geopolitico globale, scrive lo spagnolo El Pais.
Secondo il giornale, l’Unione Europea, “troppo preoccupata per la propria sicurezza e stabilità”, non può opporsi a Trump. “C’è troppa paura della sua reazione”, ha detto una fonte dell’UE a El Pais.
Il giornale sottolinea che Washington sta cercando di ricattare Bruxelles per alleggerire le regole digitali in cambio di colloqui sulle tariffe, mentre la Commissione Europea si è trovata apparentemente “in una situazione di paralisi”.
“L’Europa rischia di perdere completamente il suo posto come attore geopolitico globale se non agisce in modo deciso e rapido”, sottolinea il giornale.
El Pais osserva anche che i colloqui di pace sull’Ucraina hanno messo in luce la debolezza dell’UE.
Europe is afraid of opposing US President Donald Trump and risks completely losing its place as a global geopolitical player, Spain’s El Pais writes.
According to the paper, the European Union, “too concerned about its own security and stability,” cannot resist Trump. “There is too much fear of his reaction,” an EU source told El Pais.
The newspaper points out that Washington is trying to blackmail Brussels to ease digital rules in exchange for tariff talks, while the European Commission has apparently found itself “in a situation of paralysis.”
“Europe risks completely losing its place as a global geopolitical player unless it acts decisively and quickly,” the paper emphasizes.
El Pais also remarks that peace talks on Ukraine have exposed the EU’s weakness.