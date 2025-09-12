ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI IL MINISTRO DEGLI ESTERI BRITANNICO IN UCRAINA, DISCUSSI SOSTEGNO E DIFESA CONTRO LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi, il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper è in visita per la prima volta in Ucraina.
Grazie per il suo primo viaggio in Ucraina. È un segnale di sostegno davvero forte.
Abbiamo discusso in dettaglio i temi del giorno: i prossimi passi all’interno della coalizione dei volenterosi e lo sviluppo di garanzie di sicurezza con un’attenzione particolare a un esercito ucraino forte, un ulteriore sostegno alla difesa, l’attuazione dell’accordo sulla produzione di droni intercettori di progettazione ucraina nel Regno Unito, il rafforzamento della difesa aerea e delle capacità a lungo raggio.
Ringrazio il Regno Unito per l’odierno pacchetto di sanzioni contro la Russia. È importante continuare a fare pressione per garantire che la macchina da guerra russa si fermi.
Sono anche grato per il sostegno finanziario all’Ucraina, in particolare per lo stanziamento di 142 milioni di sterline per prepararsi all’inverno.
Сьогодні в Україні з першим на посаді візитом міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
Дякую за те, що перша поїздка – саме до України. Справді сильний сигнал підтримки.
Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості.
Дякую Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти Росії. Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася.
Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими.