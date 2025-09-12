Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI È IL GIORNO DELLE PERSONE INVISIBILI, EROI DELLA GUERRA ELETTRONICA CHE PROTEGGONO L’UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.16 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi è il giorno delle persone che lavorano in modo invisibile ma molto professionale per proteggere l’Ucraina.

I soldati della guerra elettronica neutralizzano i droni e i missili nemici, coprono le posizioni, mantengono la comunicazione tra le unità e aiutano i nostri soldati a stare al sicuro.

Sono grato a ciascuno di voi per questo lavoro cruciale.

Ogni giorno salvate vite umane e rendete più forte il nostro esercito.

E ricorderemo sempre e saremo grati a coloro che hanno dato la vita in questa guerra.

Possa riposare in pace e in eterno ricordo.

Grazie.

Buona giornata delle Forze di Guerra Elettronica.

Foto: Centro per il Supporto Psicologico del Personale delle Forze Armate dell’Ucraina, 129a Brigata Meccanizzata Pesante Separata, Mykhailo Fedorov, 33a Brigata Meccanizzata Separata, 42a Brigata Meccanizzata Separata, 4a Brigata Operativa Rubizh.

///

Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України.

Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці.

Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу.

Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою.

І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні.

Світла і вічна пам’ять.

Дякую вам.

З Днем військ радіоелектронної боротьби.

Фото: Центр психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України, 129-та окрема важка механізована бригада, Михайло Федоров, 33-тя окрема механізована бригада, 42-га окрема механізована бригада, 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж».

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.