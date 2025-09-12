ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI È IL GIORNO DELLE PERSONE INVISIBILI, EROI DELLA GUERRA ELETTRONICA CHE PROTEGGONO L’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi è il giorno delle persone che lavorano in modo invisibile ma molto professionale per proteggere l’Ucraina.
I soldati della guerra elettronica neutralizzano i droni e i missili nemici, coprono le posizioni, mantengono la comunicazione tra le unità e aiutano i nostri soldati a stare al sicuro.
Sono grato a ciascuno di voi per questo lavoro cruciale.
Ogni giorno salvate vite umane e rendete più forte il nostro esercito.
E ricorderemo sempre e saremo grati a coloro che hanno dato la vita in questa guerra.
Possa riposare in pace e in eterno ricordo.
Grazie.
Buona giornata delle Forze di Guerra Elettronica.
Foto: Centro per il Supporto Psicologico del Personale delle Forze Armate dell’Ucraina, 129a Brigata Meccanizzata Pesante Separata, Mykhailo Fedorov, 33a Brigata Meccanizzata Separata, 42a Brigata Meccanizzata Separata, 4a Brigata Operativa Rubizh.
///
Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України.
Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці.
Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу.
Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою.
І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні.
Світла і вічна пам’ять.
Дякую вам.
З Днем військ радіоелектронної боротьби.
Фото: Центр психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України, 129-та окрема важка механізована бригада, Михайло Федоров, 33-тя окрема механізована бригада, 42-га окрема механізована бригада, 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж».