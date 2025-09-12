TASS (TELEGRAM) * L’UE ED IL REGNO UNITO SONO I PRINCIPALI FORNITORI DI ARMI E DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL’UCRAINA»

12.01 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Rassegna stampa russa, 12 settembre

L’Unione Europea e il Regno Unito sono emersi come i principali fornitori di armi e di sostegno finanziario dell’Ucraina; le esercitazioni militari russo-bielorusse hanno suscitato preoccupazione in Europa; e l’assassinio del leader conservatore americano Charlie Kirk ha messo in evidenza le profonde divisioni politiche e culturali negli Stati Uniti. Queste storie sono in cima ai titoli dei giornali di venerdì in tutta la Russia.

Izvestia: L’Europa emerge come principale fornitore di armi dell’Ucraina, mentre UE e Regno Unito ampliano i programmi di aiuto.

Vedomosti: Le esercitazioni militari russo-bielorusse suscitano una forte reazione europea, nonostante Mosca le definisca standard.

Izvestia: L’omicidio di Charlie Kirk evidenzia l’aggravarsi della frattura negli Stati Uniti in un contesto di crescente violenza politica.

Kommersant: Gli Stati arabi chiedono garanzie di non aggressione a Israele dopo gli attacchi del Qatar.

Kommersant: I vini spumanti esotici guadagnano popolarità in Russia a causa dell’aumento dei dazi d’importazione.

///

Russian Press Review, September 12

The European Union and the United Kingdom have emerged as Ukraine’s main suppliers of arms and financial support; Russian-Belarusian military exercises have sparked concern in Europe; and the assassination of American conservative leader Charlie Kirk highlights the deepening political and cultural divisions in the US. These stories topped Friday’s newspaper headlines across Russia.

Izvestia: Europe emerges as Ukraine’s main arms supplier as EU, UK expand aid programs.

Vedomosti: Russian-Belarusian military drills prompt sharp European reaction despite Moscow calling them standard.

Izvestia: Murder of Charlie Kirk highlights deepening US divide amid rising political violence.

Kommersant: Arab states seek non-aggression guarantees from Israel after Qatar strikes.

Kommersant: Exotic sparkling wines gain popularity in Russia amid rising import duties.