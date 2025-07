ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA INTENSIFICA LA PRODUZIONE DI ARMI E RAFFORZA LA COOPERAZIONE MILITARE CON STATI UNITI ED EUROPA, FOCUS SU NUOVE FORNITURE E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA» (VIDEO)

18.52 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con i militari. Mi hanno riferito sulla situazione al fronte e sulle nostre operazioni. Sono grato a tutti i nostri soldati per la loro resistenza.

Stiamo lavorando con i partner per nuove forniture, per una maggiore produzione di armi in Ucraina e per un più ampio supporto alla nostra armata. Ci sono già buoni accordi, attendiamo ulteriori intese.

Lavoreremo per questo nelle prossime settimane. È importante realizzare ogni accordo il più rapidamente possibile per far sentire concretamente la presenza di più forze, più mezzi, più protezione del cielo e più sistemi di difesa aerea, che rappresentano una priorità chiave.

Abbiamo segnali politici di alto livello, segnali positivi, anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Secondo tutti i rapporti, le forniture sono state ripristinate.

Continueremo a lavorare la prossima settimana con la parte americana a livello militare, in particolare i nostri militari con il generale Kellogg. Stiamo preparando anche nuovi pacchetti di difesa europei.

Ci aspettiamo presto passi importanti anche in merito alle sanzioni contro la Russia per questa guerra: la pressione deve funzionare.

Aspetto rapporti dettagliati dai funzionari e dal team dell’Ufficio per ogni accordo con i nostri partner e per ogni risultato atteso: cosa è stato raggiunto e cosa è ancora in fase di attuazione. Seguiranno conclusioni personali e valutazioni del personale. Gloria all’Ucraina!

///

Говорив із військовими. Доповідали по фронту, по наших операціях. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість.

Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей. Будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіми доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати.

Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні кадрові висновки. Слава Україні!