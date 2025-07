ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA DISCUTE LA COOPERAZIONE MILITARE CON LA DANIMARCA, FOCUS SU DRONI E DIFESA AEREA» (VIDEO)

19.39 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho incontrato il vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro della Difesa della Danimarca Troels Lund Poulsen e la ministra degli Esteri, Industria e Commercio delle Isole Faroe Sirid Simona Stenberg. Abbiamo discusso dettagliatamente delle nostre necessità di difesa, del rafforzamento della difesa aerea e della lotta contro i missili russi, nonché dello sviluppo di una produzione militare congiunta. Il focus è stato sui droni per il fronte, droni intercettori e droni a lungo raggio. Abbiamo anche parlato dello sviluppo ulteriore del modello danese, in particolare dell’aumento degli investimenti e dell’apertura delle nostre produzioni in Danimarca. Ringrazio la Danimarca e il popolo danese per il sostegno alla difesa ucraina. Ringrazio per l’aiuto umanitario e per i progetti realmente efficaci che stiamo realizzando insieme.

///

Зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном і міністеркою закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів Сірід Сімоною Стенберг.

Детально обговорили наші оборонні потреби, посилення ППО, протидію російським ракетам і розвиток спільного оборонного виробництва. Фокус на дронах для фронту, дронах-перехоплювачах і далекобійних дронах.

Також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій і відкриття наших виробництв у Данії.

Дякую Данії та данському народу за підтримку української оборони. Дякую за гуманітарну допомогу та справді успішні проєкти, які реалізовуємо разом.

🇺🇦🇩🇰