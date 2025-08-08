ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA CONTINUA I NEGOZIATI PER UNA PACE DURATURA, LA RUSSIA IGNORA IL CESSATE IL FUOCO E INTENSIFICA GLI ATTACCHI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Continuiamo il nostro attivo lavoro negoziale con i partner affinché ci sia una posizione comune per una pace affidabile per l’Ucraina, una pace realmente concreta. Se tutti percepiranno allo stesso modo le opportunità e le minacce, allora sarà possibile raggiungere proprio una pace stabile. Già c’è molto sostegno, e questo sostegno avviene in nuove condizioni, con una scadenza comunicata alla Russia per il cessate il fuoco.
Vediamo che i russi non vi prestano attenzione, almeno finora. Oggi di nuovo omicidi, bombardamenti russi. Più di cento droni d’attacco sono stati lanciati nella notte contro l’Ucraina, durante il giorno colpi di bombe aeree, assalti intensi al fronte, nuovamente allarmi aerei nelle nostre città e comunità.
Cito solo uno dei crimini di guerra russi di oggi. A Kherson un ragazzo tredicenne è stato ferito consapevolmente da un drone russo. Sta ricevendo assistenza. Prosegue così la caccia russa ai civili a Kherson. È una distruzione consapevole della vita. L’esercito russo non ha ricevuto ordini di fermarsi. Parliamo con i partner per passi concreti. Ci sono state più di una decina di conversazioni con leader e capi di governo.
Voglio ringraziare oggi tutti nel mondo che ci aiutano, che aiutano a porre fine alla guerra.
///
Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню.
Бачимо, що росіяни на це не зважають – принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли. Більше сотні ударних дронів було в ніч на цей день проти України, ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, громадах.
Наведу тільки один із російських злочинів війни на сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрону був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більше десятка розмов було з лідерами та главами урядів.
Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни.