ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA CONDUCE OPERAZIONI MILITARI NELLE REGIONI RUSSE, DIMOSTRANDO FORZA E DIFESA DELL’INDIPENDENZA» (VIDEO)

09.31 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Ucraina da oltre un anno conduce azioni attive sul territorio russo nelle regioni di Kursk e Belgorod. Gli ucraini hanno ancora una volta dimostrato al mondo che è possibile mettere la Russia al suo posto e rispondere dignitosamente ai suoi attacchi.

L’operazione di Kursk è stata davvero speciale. Le intelligence mondiali non l’avevano prevista. I russi non se l’aspettavano. Quando molti nel mondo pensavano che la situazione fosse in un vicolo cieco, gli ucraini hanno dimostrato che continueranno a difendere la loro indipendenza e a costringere la Russia a porre fine alla guerra.

Ringrazio ogni soldato, sergente e ufficiale, tutti coloro che sono stati coinvolti nell’esecuzione delle missioni a Kursk. Tutti coloro che hanno impedito un altro attacco su larga scala della Russia contro le nostre regioni di Sumy e Kharkiv. Difendiamo l’Ucraina. E ricordiamo ognuno che ha dato la propria vita nelle battaglie per l’Ucraina. Gloria all’Ucraina!

///

Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території – у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари.

Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.

Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!