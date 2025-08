ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA COLPISCE UNA BASE RICREATIVA E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE IN UCRAINA» (VIDEO)

08.57 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Attualmente nel distretto di Zaporižžja i nostri medici e soccorritori stanno assistendo i feriti dopo un attacco russo contro una normale base ricreativa. Dodici persone sono rimaste ferite. Al momento si sa, purtroppo, di due morti. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Non c’è alcun senso militare in questo attacco, solo crudeltà per mettere paura.

Durante la notte, anche attacchi vigliacchi alle reti elettriche nella regione di Dnipro, sganci da droni sulle persone a Kherson, un attacco a una stazione del gas a Novosilske nella regione di Odessa. Centinaia di famiglie sono rimaste senza gas. Questo è stato un attacco consapevole alla nostra preparazione per la stagione di riscaldamento, assolutamente cinico come ogni attacco russo alle infrastrutture energetiche. Nelle regioni di Kharkiv e Donetsk hanno colpito le case private delle persone.

Qualunque cosa dica il Cremlino, essi vorranno sinceramente porre fine alla guerra solo sentendo una adeguata pressione. Ed è proprio ora molto importante rafforzare tutte le leve nell’arsenale degli Stati Uniti, dell’Europa e del G7 affinché la cessazione del fuoco avvenga davvero immediatamente. L’Ucraina vede la volontà politica, apprezza gli sforzi dei nostri partner, dell’America e di tutti coloro che aiutano. E noi contiamo sulle decisioni necessarie.

///

Зараз у Запорізькому районі наші медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.

Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей.

Що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та «сімки», щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення.