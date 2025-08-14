ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO POSITIVO CON IL PRESIDENTE DELL’ARGENTINA MILEI, FOCUS SU PACE – COOPERAZIONE ECONOMICA – RELAZIONI BILATERALI»

18.44 - giovedì 14 agosto 2025

Buona conversazione con il Presidente dell’Argentina Javier Milei. Certamente, abbiamo parlato della situazione diplomatica. Ho informato sui recenti contatti con i partner. Ho sottolineato che la nostra posizione è assolutamente chiara: l’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e di garanzie di sicurezza affidabili. Javier è pronto a impegnarsi personalmente. Grazie! Abbiamo discusso dei successi economici dell’Argentina, in particolare la deregolamentazione e il superamento dell’inflazione. Ho congratulato Javier per questi importanti risultati. L’Ucraina è interessata a studiare questa esperienza. Abbiamo discusso la relativa possibilità. Ora i rapporti tra i nostri Paesi stanno raggiungendo un livello davvero alto. Ne abbiamo parlato in dettaglio. Tecnologia, economia, industria agricola: ci sono molti settori per una potenziale cooperazione. Abbiamo anche concordato di ripristinare il formato delle consultazioni politiche tra i ministeri degli affari esteri dei nostri Paesi. Le squadre lavoreranno attivamente affinché si svolgano al più presto. Ho anche ringraziato Javier per la partecipazione alla Coalizione Internazionale per il ritorno dei bambini ucraini. Lavoreremo insieme a tutti i partner affinché tutti i bambini ucraini tornino a casa il prima possibile. Abbiamo concordato i nostri prossimi contatti. Sarò felice di vedere Javier in Ucraina

Хороша розмова з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Звісно, говорили про ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль. Дякую! Обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість. Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом. Також подякував Хавʼєру за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому. Узгодили наші наступні контакти. Буду радий бачити Хавʼєра в Україні.