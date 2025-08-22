ZELENSKY * (TELEGRAM) : «INCONTRO CON IL SEGRETARIO NATO, FOCUS SU SICUREZZA E SOSTEGNO MILITARE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, è in Ucraina e durante il nostro incontro abbiamo parlato principalmente di come i nostri prossimi passi congiunti possano portare maggiore sicurezza all’Ucraina e a tutta l’Europa e porre fine alla guerra.
La cosa più importante è la nostra diplomazia, le garanzie di sicurezza e le armi per i nostri soldati. In particolare, il programma PURL, che ci permette di acquistare armi americane a spese dei nostri partner, è già attivo. E abbiamo già 1,5 miliardi di dollari dai Paesi europei. Tutto ciò è significativo. Sono grato a tutti i partner. Stiamo lavorando per ottenere di più.
Apprezziamo il sostegno del Segretario Generale della NATO. Grazie per la sua disponibilità ad aiutare.
Сьогодні в Україні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.
Найголовніше – це наша дипломатія, гарантії безпеки та зброя для наших воїнів. Зокрема, уже працює програма PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. І вже є 1,5 млрд дол. від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше.
Дуже цінуємо підтримку Генерального секретаря НАТО. Дякую за готовність допомагати.