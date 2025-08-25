ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON GENERALE KELLOGG USA, SOSTEGNO E SICUREZZA PER FERMARE LA GUERRA CON LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho avuto un buon incontro con il Generale Keith Kellogg, Rappresentante Speciale del Presidente degli Stati Uniti.
L’Ucraina è estremamente grata agli Stati Uniti per il loro sostegno e apprezziamo il fatto che il Presidente Trump sia così impegnato a raggiungere una vera pace.
È molto importante implementare tutti i risultati – politici, di difesa, economici – raggiunti durante il nostro incontro con i leader europei a Washington.
Senza dubbio, è stato un vertice di successo, una dimostrazione di vera unità tra Europa e America.
L’Ucraina, come sempre, unisce il mondo.
Apprezziamo la disponibilità degli Stati Uniti a far parte dell’architettura di sicurezza per l’Ucraina, e i nostri team sono attivamente impegnati nel suo sviluppo.
Ci aspettiamo che le basi della sicurezza saranno definite nel prossimo futuro.
Abbiamo discusso di come possiamo influenzare i russi per costringerli ad avviare dei veri negoziati e a porre fine alla guerra.
Sanzioni, dazi – tutto deve rimanere all’ordine del giorno.
Siamo pronti a parlare nel formato dei leader.
Questo è il formato di cui abbiamo bisogno per affrontare le questioni chiave.
Ora abbiamo bisogno della stessa disponibilità a Mosca.
La cooperazione militare è importante per l’Ucraina e gli Stati Uniti, e ci sono due forti opportunità: un accordo per l’acquisto di armi e un accordo sui droni che potrebbero rafforzare in modo significativo i nostri arsenali.
Stiamo anche mantenendo il ritmo del nostro lavoro all’interno del PURL.
Si tratta di uno strumento importante per l’acquisto di attrezzature statunitensi con i fondi dei partner, e ora stiamo lavorando attivamente per attirare altri Paesi.
E, naturalmente, la pista umanitaria.
Il ritorno di tutti i bambini rapiti.
Speriamo vivamente che l’America, il Presidente e la First Lady degli Stati Uniti continuino a fare sforzi personali per restituire tutti i bambini rapiti dalla Russia.
Grazie!
Хороша зустріч зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом.
Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що Президент Трамп так налаштований досягти реального миру.
Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні.
Безперечно, це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою.
Україна, як і завжди, об’єднує світ.
Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням.
Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки.
Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни.
Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному.
Ми готові говорити у форматі лідерів.
Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі.
Тепер потрібна така ж готовність у Москві.
Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали.
Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL.
Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн.
І, звичайно, гуманітарний трек.
Повернення всіх викрадених дітей.
Дуже сподіваємося, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей.
Дякую!