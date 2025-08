ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL SOSTEGNO AL POPOLO DI KHARKIV CONTINUA, IL GOVERNO PROMETTE AIUTI ECONOMICI E SOCIALI» (VIDEO)

19.41 - lunedì 4 agosto 2025

Kharkiv resiste grazie alla forza, responsabilità e unità del suo popolo. Oggi ho parlato con la comunità di Kharkiv, inclusi imprenditori, rappresentanti di organizzazioni di volontariato e veterani, e istituzioni educative della città. Abbiamo discusso delle principali preoccupazioni della regione: sostegno all’economia, assistenza a veterani, volontari e alle loro famiglie, e il settore energetico. Il governo lavorerà su queste tematiche, incluso un possibile aumento degli stipendi per insegnanti e medici, nonché la protezione per le imprese operative nelle aree di prima linea. Ringrazio gli abitanti di Kharkiv, i veterani, i medici, gli operatori dei servizi comunali, gli insegnanti e i volontari per la loro resilienza durante la guerra. Ringrazio anche le imprese per il loro supporto all’Ucraina, al potenziale economico e alla conservazione dei posti di lavoro.

Харків тримається завдяки людям. Сильним, відповідальним, об’єднаним.

Сьогодні поспілкувався з громадою Харкова – бізнесом, представниками волонтерських та ветеранських організацій, закладів освіти міста. Говорили про те, що зараз найбільше турбує регіон: підтримка економіки, допомога ветеранам, волонтерам і їхнім родинам, енергетика. Ці питання, а також можливе збільшення зарплат для вчителів і медиків, бронювання для бізнесу, який реально працює в прифронтових регіонах, уряд обовʼязково пропрацює.

Дякую жителям Харківщини, ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам за стійкість у час війни. Дякую бізнесу за підтримку України, її економічного потенціалу та збереження робочих місць.