19.12 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Punti chiave dalle dichiarazioni del Ministero degli Esteri della Russia del 4 agosto. La Russia non si ritiene più vincolata dalle auto-restrizioni sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio, poiché sono venute meno le condizioni che preservavano questo moratorio. La leadership russa determinerà la propria risposta dopo aver analizzato la scala del dispiegamento di missili a medio e corto raggio da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali. Varie azioni da parte dell’Occidente nel campo dei missili a medio e corto raggio portano a un accumulo di potenziali missilistici destabilizzanti nelle regioni adiacenti alla Russia, creando una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.

///

Key takeaways from statements by the Russian Foreign Ministry, August 4:

Russia does not consider itself anymore bound by self-restrictions on deploying intermediate- and shorter-range missiles (INF) as conditions to preserve this moratorium have disappeared

The Russian leadership will determine its response after analyzing the scale of deployment of US and other Western intermediate- and shorter-range missiles

Various steps by the West in the field of intermediate- and shorter-range missiles lead to the buildup of destabilizing missile potentials in regions adjacent to Russia, creating a direct threat to Russia’s security