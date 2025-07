ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL PARLAMENTO UCRAINO APPROVA IMPORTANTI LEGGI PER LA DIFESA E IL SOSTEGNO AI MILITARI, IL PRESIDENTE FIRMA I PROVVEDIMENTI E SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELLA DEMOCRAZIA» (VIDEO)

14.03 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Voglio ringraziare tutti i parlamentari per l’approvazione del mio disegno di legge, ora diventato legge. Ho appena firmato il documento, il testo sarà pubblicato immediatamente. Questo garantisce un funzionamento normale e indipendente degli organi anticorruzione e di tutte le forze dell’ordine del nostro stato. La decisione è corretta. Trecentotrentuno deputati hanno votato a favore, proprio come necessario, sia alla base che complessivamente. È molto importante che lo stato ascolti l’opinione pubblica. L’Ucraina è una democrazia, senza alcun dubbio. Inoltre, i membri del governo informeranno prontamente i partner dell’Ucraina su questa legge.

Oggi ci sono anche altre decisioni molto importanti. Questa legge garantisce un adeguato finanziamento del bilancio per le Forze di Difesa, per le armi, per i droni, per le paghe ai soldati e ai familiari dei nostri soldati. È estremamente importante. Anche questa è stata appena firmata, ed è una garanzia che saranno effettuati i pagamenti ai nostri soldati al fronte e tutti i pagamenti dovuti ai familiari dei nostri eroi caduti.

Ho inoltre ordinato, e abbiamo concordato con il comando militare, la decisione di concedere 15 giorni di ferie aggiuntivi ai nostri soldati. Affinché questa misura entri in vigore ad agosto. È stata anche approvata una legge che offre maggiori opportunità per le imprese veterane. Quindi questa giornata è davvero produttiva e tangibile per le persone.

Ringrazio tutti coloro che difendono l’Ucraina, gli ucraini, gli interessi nazionali ucraini.

Gloria all’Ucraina!

///

Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон.

І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв.

Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало. Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей.

Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси.

Слава Україні!