TASS * «LA COREA DEL SUD AUTORIZZA I CITTADINI A CONTATTARE LIBERAMENTE QUELLI DEL NORD, RIMOSSO IL DIVIETO PRECEDENTE»

13.56 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il governo della Corea del Sud ha ufficialmente permesso ai suoi cittadini di interagire liberamente con i residenti della Corea del Nord senza necessità di approvazione preventiva, purché venga data una notifica anticipata di tali contatti, ha dichiarato giovedì il ministro dell’Unificazione Chung Dong-young.

Il ministro sudcoreano dell’Unificazione ha firmato un ordine che annulla la precedente regolamentazione che limitava le comunicazioni tra i cittadini dei due Paesi per decenni. Queste restrizioni avevano da lungo tempo servito come giustificazione legale per bloccare gli scambi privati tra le persone della Corea del Sud e della Corea del Nord, e ora sono quasi cessate.

“La strada per i contatti a livello privato è ora aperta. La libertà di comunicazione tra le persone favorisce la comprensione reciproca, che apre la via alla convivenza pacifica”, ha sottolineato il ministro.

///

The South Korean government has officially allowed its citizens to freely engage with North Korean residents without prior approval, provided they give notice of such contacts in advance, Unification Minister Chung Dong-young said on Thursday.

The South Korean unification minister signed an order nullifying the previous regulation that had restricted communication between the two countries’ citizens for decades. These restrictions had long served as the legal justification for blocking private exchanges between people of South Korea and North Korea, and they almost ceased as a result.

The path to full-fledged private-level contacts is now open. Freedom of communication between people fosters mutual understanding, which paves the way for peaceful coexistence, the minister emphasized.