ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON VON DER LEYEN, PIENO COORDINAMENTO CON LA COMMISSIONE EUROPEA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Rimaniamo in pieno coordinamento con la Commissione Europea, e sono grato per il loro sostegno.
Abbiamo discusso della situazione in ambito diplomatico e abbiamo una visione comune sulle questioni chiave.
È anche importante che Ursula sia molto attenta alla necessità di rafforzare la nostra resilienza di fronte ai continui attacchi russi alle infrastrutture e all’energia.
Apprezzo la sua disponibilità ad aiutare l’Ucraina!
///
Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку.
Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання.
Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці.
Ціную готовність допомагати Україні!