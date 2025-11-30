Popular tags:
ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON VON DER LEYEN, PIENO COORDINAMENTO CON LA COMMISSIONE EUROPEA»

17.26 - domenica 30 novembre 2025

*

Ho parlato con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Rimaniamo in pieno coordinamento con la Commissione Europea, e sono grato per il loro sostegno.

Abbiamo discusso della situazione in ambito diplomatico e abbiamo una visione comune sulle questioni chiave.

È anche importante che Ursula sia molto attenta alla necessità di rafforzare la nostra resilienza di fronte ai continui attacchi russi alle infrastrutture e all’energia.

Apprezzo la sua disponibilità ad aiutare l’Ucraina!

///

Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку.

Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання.

Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці.

Ціную готовність допомагати Україні!

