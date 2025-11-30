ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON RUTTE, SONO GIORNI IMPORTANTI E MOLTO PUÒ CAMBIARE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con Mark Rutte e continueremo a parlare nei prossimi giorni.
Sono giorni importanti e molto può cambiare.
Ci stiamo coordinando strettamente, e le attività congiunte e le posizioni comuni saranno estremamente efficaci nelle nostre attività, nelle attività di tutti i partner.
Grazie per il suo sostegno!
Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями.
Важливі дні, і багато може змінитися.
Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції.
Дякую за підтримку!
