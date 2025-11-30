Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON RUTTE, SONO GIORNI IMPORTANTI E MOLTO PUÒ CAMBIARE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.35 - domenica 30 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con Mark Rutte e continueremo a parlare nei prossimi giorni.

Sono giorni importanti e molto può cambiare.

Ci stiamo coordinando strettamente, e le attività congiunte e le posizioni comuni saranno estremamente efficaci nelle nostre attività, nelle attività di tutti i partner.

Grazie per il suo sostegno!

Ho parlato con Mark Rutte e continuerò a farlo nei prossimi giorni.

Sono giorni importanti e molto può cambiare.

Ci stiamo coordinando strettamente, e le attività congiunte e le posizioni comuni saranno estremamente efficaci nelle nostre attività, nelle attività di tutti i partner.

Grazie per il suo sostegno!

///

Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями.

Важливі дні, і багато може змінитися.

Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції.

Дякую за підтримку!

Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями.

Важливі дні, і багато може змінитися.

Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції.

Дякую за підтримку!

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.