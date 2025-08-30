ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL PRIMO MINISTRO DELL’INDIA, NARENDRA MODI, COORDINAMENTO SU PACE E VERTICE SHANGHAI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi.
L’ho informato dei colloqui con il Presidente Trump a Washington, con la partecipazione dei leader europei. È stata una conversazione produttiva e importante, una visione comune dei partner su come raggiungere una vera pace. L’Ucraina ha confermato di essere pronta a incontrare il leader russo.
Sono passate quasi due settimane e durante questo periodo, in cui la Russia avrebbe dovuto prepararsi alla diplomazia, Mosca non ha dato un solo segnale positivo – ha solo effettuato attacchi cinici su oggetti civili e ucciso decine di persone. Ringrazio il Primo Ministro per le sue parole di condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.
Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. La fine di questa guerra deve iniziare con un cessate il fuoco incondizionato e il necessario silenzio. Questa posizione è compresa e sostenuta da tutti. È impossibile parlare di pace in modo significativo quando le nostre città e comunità sono sotto il fuoco costante. L’India è pronta a compiere gli sforzi necessari e a trasmettere il messaggio appropriato alla Russia e agli altri leader durante gli incontri a margine del summit. Grazie.
Abbiamo anche discusso delle nostre relazioni bilaterali, dei preparativi per lo scambio di visite e della riunione della Commissione intergovernativa congiunta. C’è un potenziale che possiamo realizzare. Mi auguro di incontrare il Primo Ministro nel prossimo futuro.
Говорив із Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Поінформував про переговори з Президентом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів. Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.
Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу – лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих.
Ми скоординували наші позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва. Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую.
Також обговорили наші двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом.