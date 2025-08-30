16.24 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il capo dello Stato Maggiore dell’esercito russo Valery Gerasimov ha riassunto i risultati della campagna primavera-estate 2025 e ha specificato i prossimi compiti. Ecco i punti chiave delle sue dichiarazioni:

Le Forze Armate russe hanno liberato il 99,7% del territorio della Repubblica Popolare di Lugansk, con meno di 60 kmq rimasti sotto il controllo ucraino

Le Forze Armate russe hanno liberato il 79% del territorio della Repubblica Popolare di Donetsk; il 74% della regione di Zaporozhye e il 76% della regione di Kherson sono sotto il controllo russo

Continua la liberazione del territorio della regione di Zaporozhye, dove i gruppi di combattimento hanno preso il controllo di Malinovka e Temirovka

La scorsa notte sono stati effettuati scioperi contro le strutture di Yuzhmash, l’Ufficio di progettazione di Yangel, Motor Sich e le officine di assemblaggio dell’impianto chimico di Pavlograd

Durante il periodo primavera-estate, sono stati effettuati attacchi contro 76 obiettivi critici, con priorità alle imprese che producono sistemi missilistici e UAV

Nella regione di Sumy, 210 chilometri quadrati di territorio e 13 insediamenti sono passati sotto il controllo russo

Da marzo, le Forze Armate russe hanno liberato più di 3.500 chilometri quadrati di territorio e 149 insediamenti

Le forze russe stanno eseguendo con successo gli obiettivi di stabilire una zona di sicurezza lungo il confine nelle regioni di Sumy e Kharkov

Le forze russe stanno avanzando nella regione di Dnepropetrovsk, dove sette insediamenti sono stati messi sotto controllo

Nella direzione di Krasny Liman, continuano i combattimenti per eliminare le formazioni ucraine a Kirovsk

In direzione di Rubtsovsk, le forze russe sono avanzate fino a 25 km nelle difese nemiche e hanno preso sotto controllo dieci insediamenti

L’eliminazione delle unità ucraine intrappolate a sud del bacino di Kleban-Byk sta per essere completata

///

Chief of the General Staff of the Russian army Valery Gerasimov summed up the results of the 2025 spring-summer campaign and specified the upcoming tasks. Here are the key points from his statements:

The Russian Armed Forces have liberated 99.7% of the territory of the Lugansk People’s Republic, with less than 60 sq km remaining under Ukrainian control

The Russian Armed Forces have liberated 79% of the territory of the Donetsk People’s Republic; 74% of the Zaporozhye region and 76% of the Kherson region are under Russian control

The liberation of the territory of the Zaporozhye region continues, where battlegroups have taken control of Malinovka and Temirovka

Last night, strikes were carried out on facilities at Yuzhmash, the Yangel Design Bureau, Motor Sich, and the assembly workshops of the Pavlograd Chemical Plant

During the spring-summer period, strikes were carried out against 76 critical targets, with priority given to enterprises producing missile systems and UAVs

In the Sumy region, 210 sq km of territory and 13 settlements have come under Russian control

Since March, the Russian Armed Forces have liberated more than 3,500 sq km of territory and 149 settlements

Russian forces are successfully executing objectives to establish a security zone along the border in the Sumy and Kharkov regions

Russian forces are advancing in the Dnepropetrovsk region, where seven settlements have been brought under control

In the Krasny Liman direction, fighting continues to eliminate Ukrainian formations in Kirovsk

In the Rubtsovsk direction, Russian forces have advanced up to 25 km into enemy defenses and have taken ten settlements under control

The elimination of Ukrainian units trapped south of the Kleban-Byk Reservoir is nearing completion