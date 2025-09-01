ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL PRIMO MINISTRO DEL PORTOGALLO, FOCUS SU GUERRA E RICOSTRUZIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Primo Ministro del Portogallo, Luis Montenegro.
Il Portogallo ci ha aiutato fin dall’inizio di questa guerra su larga scala, e noi in Ucraina lo sentiamo davvero.
L’ho ringraziato per tutto il sostegno fornito, compresa l’assistenza alla difesa e il finanziamento delle Scuole dei Supereroi, che permettono ai nostri bambini di studiare durante il trattamento.
Abbiamo discusso del lavoro diplomatico e dello sviluppo delle garanzie di sicurezza.
Giovedì, terremo una riunione della coalizione dei volenterosi per discutere delle garanzie di sicurezza preparate.
Contiamo sulla partecipazione del Portogallo.
Consideriamo l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea come uno dei componenti principali delle garanzie di sicurezza.
Siamo d’accordo sul fatto che in questo percorso non deve essere consentita alcuna divisione tra Ucraina e Moldavia.
Abbiamo parlato della partecipazione delle imprese portoghesi al restauro dell’Ucraina e della produzione congiunta di droni.
Abbiamo concordato che i nostri team avrebbero esaminato in dettaglio tutte le opportunità disponibili per tale cooperazione.
Ho invitato il Primo Ministro a venire in visita in Ucraina.
Luis ha anche condiviso informazioni sulle conseguenze dei grandi incendi boschivi in Portogallo.
Siamo solidali con il popolo portoghese e siamo sempre pronti ad aiutare.
Auguriamo loro una pronta guarigione.
Говорив із Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо.
Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися.
Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки.
У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки.
Розраховуємо на участь Португалії в них.
Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі.
Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою.
Говорили про участь portuguese бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.
Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці.
Запросив пана Премʼєр-міністра приїхати до України з візитом.
Також Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії.
Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти.
Бажаємо якнайшвидшого відновлення.