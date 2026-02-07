ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO CONDOTTO UNA TELECONFERENZA SUGLI ATTACCHI ALLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, I RUSSI HANNO UTILIZZATO 400 DRONI (MOLTI ERANO “SHAHID”)»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho condotto una teleconferenza.
Sono state presentate relazioni da tutte le regioni dopo il massiccio attacco russo.
I russi hanno utilizzato più di 400 droni, molti dei quali erano “shahid”.
Sono stati inoltre impiegati circa 40 missili di vario tipo.
Purtroppo, vi sono stati danni significativi alle infrastrutture energetiche, con conseguenti ripercussioni sulla situazione energetica in tutto il Paese: si sono verificate interruzioni di corrente significative.
Ciò riflette l’atteggiamento generale della Russia nei confronti della situazione e le sue reali intenzioni.
Ad oggi, la Russia non mostra alcuna intenzione di porre fine a questa guerra nel prossimo futuro e, sia dal punto di vista del fronte che di questi attacchi massicci, continua la sua politica di distruzione effettiva dell’Ucraina.
I russi hanno colpito in modo mirato, in particolare, gli impianti energetici da cui dipende il funzionamento delle centrali nucleari ucraine, mettendo a rischio non solo la nostra sicurezza in Ucraina, ma anche la sicurezza comune della regione e dell’Europa.
Riteniamo che i partner in America, in Europa e in altri Stati che desiderano la pace debbano considerare la situazione con lucidità e agire di conseguenza.
È necessario esercitare una pressione concreta sulla Russia affinché vi siano cambiamenti reali nelle loro intenzioni e nelle prospettive generali.
Abbiamo discusso in dettaglio la situazione dell’approvvigionamento energetico di Kiev, della regione di Kiev, di Kharkiv e della sua regione, di Chernihiv e della sua regione, di Sumy, Poltava, Cherkasy, Dnipro, delle nostre regioni meridionali: Odessa, Mykolaiv, Kherson, nonché delle nostre regioni di Donetsk, Zaporizhzhia, Kropyvnytskyi e della regione, Zhytomyr, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Rivne, Volyn e Lviv.
Ovunque sono state mobilitate le forze necessarie per eliminare le conseguenze dell’attacco e procedere alla ricostruzione.
Il Ministero dell’Interno dell’Ucraina sta creando squadre aggiuntive per interventi operativi presso gli impianti energetici delle regioni occidentali.
Si è svolta una discussione piuttosto accesa sul lavoro delle unità di fuoco mobili e nei prossimi giorni i dirigenti delle regioni, le forze aeree delle Forze armate ucraine e il Ministero della Difesa dell’Ucraina dovranno garantire un ulteriore rafforzamento della componente delle unità di fuoco mobili nel sistema generale di protezione delle regioni designate.
Mi aspetto anche un aumento dei programmi di sostegno alla popolazione, e il governo ucraino ha ricevuto compiti specifici.
I diplomatici ucraini devono accelerare il lavoro con i partner sui pacchetti di sostegno alla nostra difesa aerea e alla stabilità energetica.
Ringrazio tutti coloro che sostengono l’Ucraina.
///
Провів селектор. Були доповіді з усіх областей після масованого російського удару. Росіяни застосували більш ніж 400 дронів, і значна частина – «шахеди». Також майже 40 ракет різних типів. Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення.
Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри. На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України.
Росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи. Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб зʼявились реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах.
Детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва, Київської області, Харкова та області, Чернігова та області, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, наших південних областей: Одещина, Миколаївщина, Херсон, також нашої Донеччини, Запоріжжя, Кропивницького й області, Житомирщини, Вінниччини, Франківщини, Рівненщини, Волинської області, Львівщини. Всюди залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей.
Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання. Українські дипломати повинні прискоритись і в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості. Дякую всім, хто з Україною!