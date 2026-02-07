Popular tags:
MIT * CAVI BRUCIATI A BOLOGNA E PESARO: SALVINI, «EPISODI INQUIETANTI, QUESTE AZIONI NON SPORCANO IN ALCUN MODO L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO»

14.07 - sabato 7 febbraio 2026

Cavi bruciati, il Mit: episodi inquietanti, Salvini segue con attenzione. I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori sono preoccupanti e ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini segue con attenzione l’evolversi della situazione su cui stanno lavorando le Forze dell’Ordine. Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fortemente volute da Salvini, rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza.

