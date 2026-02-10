ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO CONDOTTO UNA RIUNIONE SULLA SITUAZIONE ENERGETICA IN UCRAINA, RINGRAZIO CHI AIUTA LE NOSTRE COMUNITÀ»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho condotto una riunione telefonica sulla situazione energetica nelle regioni dell’Ucraina.
Innanzitutto, desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le squadre di riparazione, alle aziende energetiche, ai servizi pubblici e al Servizio di emergenza nazionale dell’Ucraina, che stanno operando in modo davvero efficiente e fornendo assistenza tempestiva alla popolazione.
Abbiamo discusso in dettaglio i rapporti provenienti dalle regioni di Sumy, Kharkiv e Poltava, dove attualmente la situazione dell’approvvigionamento energetico è più complessa.
Non in tutte le comunità i problemi vengono risolti tempestivamente, e su questo devono essere tratte delle conclusioni.
Vi sono anche questioni relative alle città della regione di Dnipropetrovsk, in particolare a Kryvyi Rih.
La reazione delle autorità locali alle interruzioni prolungate e ai problemi connessi è spesso tardiva.
Anche le forze aeree delle Forze armate ucraine devono agire in modo molto più rapido per aumentare, come già stabilito, la capacità di proteggere la regione di Kharkiv e altre regioni confinanti con la Russia dai “shahid” e da altri droni d’attacco.
L’Ucraina non ha tempo di attendere che i singoli elementi delle forze aeree si organizzino.
In alcune comunità della regione di Odessa sono state adottate misure aggiuntive per sostenere le persone le cui case sono riscaldate con l’elettricità.
È importante che per ogni casa di questo tipo ci sia una risposta chiara da parte delle autorità locali in merito alla reale fornitura di energia alle persone.
Il Ministero dell’Interno dell’Ucraina ha riferito di aver ricevuto dai partner ulteriori attrezzature, in particolare generatori, che andranno ad integrare le riserve per la risposta operativa.
Sono grato a ogni paese, a ogni società che aiuta l’Ucraina, le nostre città e le nostre comunità.
Essere con l’Ucraina significa essere difensori della vita.
Gloria all’Ucraina!
///
Провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Передусім вдячний усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, комунальним службам, ДСНС України, які працюють справді ефективно та вчасно допомагають людям.
Детально обговорили звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням. Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою.
Повітряні сили ЗСУ мають діяти теж значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від «шахедів» та інших ударних дронів. Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються.
У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей.
МВС України доповіло по отриманню від партнерів додаткового обладнання, а саме генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування. Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні – нашим містам та громадам. Бути з Україною – це бути захисниками життя. Слава Україні!