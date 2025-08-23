ZELENSKY * (TELEGRAM) : «FIRMATI DUE DECRETI SULLE SANZIONI, MISURE CONTRO 139 INDIVIDUI E 28 COLLABORATORI RUSSI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Continuiamo il nostro lavoro sulle sanzioni. Oggi ho firmato due decreti.
Il primo consiste nel sincronizzare le sanzioni imposte dai nostri partner in Ucraina, in particolare le sanzioni del Canada. Ciò significa una sincronizzazione al 100% delle sanzioni canadesi di quest’anno contro 139 persone fisiche e giuridiche che lavorano per la guerra russa. Insieme ai nostri partner, stiamo anche preparando una decisione per sincronizzare le sanzioni ucraine nelle giurisdizioni dei nostri partner. Tutti coloro che aiutano la Russia a continuare a uccidere e a costruire la sua macchina militare per ulteriori aggressioni devono sentire la pressione reale del mondo.
Il secondo decreto di oggi è costituito da sanzioni contro 28 cittadini di diversi Paesi che aiutano ugualmente i russi a mantenere il regime di occupazione sulla nostra terra e di fatto sponsorizzano lo Stato russo. Stiamo anche lavorando con le forze dell’ordine dei nostri Paesi partner su ognuno di questi individui. Tutti i complici degli occupanti russi saranno chiamati a rispondere delle loro azioni contro l’Ucraina e gli ucraini, in un modo o nell’altro.
Продовжуємо нашу санкційну роботу. Підписав сьогодні два укази.
Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу.
Другий указ за сьогодні – це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу. По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців.