ZELENSKY (TELEGRAM) * EMIRATI: «PRESENTATA LA RELAZIONE DEL TEAM NEGOZIALE DOPO GLI INCONTRI CON STATI UNITI E RUSSIA» (VIDEO)

19.01 - giovedì 5 febbraio 2026

Oggi è stata presentata la relazione del nostro team negoziale dopo due giorni di incontri e trattative negli Emirati con la parte americana e quella russa.

Attendo il team a Kiev per una relazione completa: molti aspetti non possono essere discussi al telefono.

Da quanto è possibile anticipare, sono in programma ulteriori incontri nel prossimo futuro, probabilmente negli Stati Uniti.

Siamo pronti a tutti i formati di lavoro che possano realmente avvicinare la pace e renderla affidabile, duratura e tale da privare la Russia dell’interesse a continuare la guerra.

È importante che questa guerra finisca in modo tale che la Russia non ottenga alcun vantaggio dalla sua aggressione.

Questo è uno dei principi fondamentali che ripristinano e garantiscono la vera sicurezza.

Ringrazio tutti i partner che ci sostengono in questo.

Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді: багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці.

Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують.