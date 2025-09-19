ZELENSKY (TELEGRAM) * «DA IERI SERA 90 DRONI RUSSI CI STANNO ATTACCANDO, NEUTRALIZZATA LA MAGGIOR PARTE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Da ieri sera, i droni russi stanno attaccando l’Ucraina – quasi 90 droni d’attacco. I nostri soldati sono riusciti a neutralizzarne la maggior parte. Grazie per aver protetto il cielo. Donetsk, Kyiv e la capitale, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e le regioni di Dnipro sono state attaccate. Tra gli obiettivi c’erano le infrastrutture dell’Ucraina e le nostre imprese. Due persone sono state ferite a Pavlohrad, nella regione di Dnipro. A Kiev si stanno affrontando le conseguenze dell’attacco russo: l’infrastruttura del trasporto pubblico è stata danneggiata. Tutti i servizi necessari funzionano.
Ancora una volta, i russi colpiscono i civili quando il mondo intero, e gli Stati Uniti in particolare, chiedono la pace. Ascoltiamo la posizione del Presidente Trump sulla fine delle uccisioni e abbiamo accettato tutte le proposte per sbloccare la diplomazia. Ma sembra che questa posizione non sia ascoltata in Russia. Ciò significa che dobbiamo attuare attivamente tutto ciò che ci rafforza: il programma PURL, la coproduzione e la finalizzazione delle garanzie di sicurezza. Abbiamo sul tavolo accordi su larga scala sui droni e sull’acquisto di armi, che l’Ucraina ha proposto agli Stati Uniti. Dobbiamo intraprendere un’azione decisiva affinché anche la Russia accetti la diplomazia. Sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando.
///
Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну – майже 90 ударних дронів.
Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити.
Дякую за захист неба.
Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина.
Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства.
У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених.
У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту.
Всі служби необхідні працюють.
Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру.
Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію.
Але не чують цю позицію, схоже, у Росії.
Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки.
На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці.
Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію.
Дякую всім, хто допомагає.