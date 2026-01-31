ZELENSKY (TELEGRAM) * «CONDIZIONI METEOROLOGICHE, DUE LINEE TRA ROMANIA E MOLDAVIA HANNO SMESSO DI FUNZIONARE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi è stata una giornata straordinaria per il governo, il Ministero dell’Energia, tutte le nostre aziende energetiche, le autorità regionali e locali.
In mattinata si è verificato un incidente tecnico sulla rete: due linee tra la Romania e la Moldavia e sul territorio dell’Ucraina hanno smesso di funzionare.
Le cause sono oggetto di approfondita indagine.
Al momento non vi sono conferme di interferenze esterne o attacchi informatici.
Ulteriori dati indicano che, a causa delle condizioni meteorologiche, si è verificato il congelamento delle linee e si sono verificati spegnimenti automatici.
Le conseguenze più gravi si sono verificate a Kiev e nell’Ucraina centrale, nella regione di Vinnytsia, nonché a Chernihiv, Kharkiv e nella nostra regione di Sumy.
Sono state immediatamente mobilitate le forze necessarie.
Nel corso della giornata odierna siamo riusciti a riportare la situazione al livello precedente all’incidente tecnico, mentre ora è in corso la stabilizzazione e il ripristino dell’approvvigionamento per la nostra popolazione.
Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le nostre squadre di riparazione, a ciascuno e ciascuna di coloro che stanno lavorando al ripristino, all’avvio dei sistemi e alla salvaguardia dell’energia ucraina in queste condizioni estremamente difficili.
È importante ringraziare i ferrovieri ucraini per tutto il loro lavoro volto a preservare la logistica e i nostri collegamenti di trasporto.
Ringrazio tutti coloro che combattono e lavorano per l’Ucraina.
Gloria all’Ucraina.
Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення.
Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.
Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення.
Дякую всім, хто воює та працює заради України! Слава Україні!