ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUIO DI ORE CON MACRON SU NEGOZIATI DI PACE E GARANZIE DI SICUREZZA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Abbiamo parlato con Emmanuel per diverse ore.
Siamo riusciti ad apprezzare molti dettagli.
La maggior parte dell’attenzione è stata rivolta ai negoziati per porre fine alla guerra, alle garanzie di sicurezza.
La pace deve diventare veramente affidabile.
La guerra deve finire il prima possibile.
Molto dipende dall’attività di ciascun leader ora.
Oggi parleremo anche con altri leader.
Grazie!
///
Кілька годин говорили з Емманюелем.
Дуже багато деталей встигли оцінити.
Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки.
Мир повинен стати дійсно надійним.
Війна повинна закінчитись якнайшвидше.
Від активності кожного лідера зараз багато залежить.
Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також.
Дякую!