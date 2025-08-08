ZELENSKY (TELEGRAM) * «APPROFONDIMENTI CON IL PRESIDENTE DELLA LETTONIA SU INTEGRAZIONE EUROPEA E COOPERAZIONE PER LA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Presidente della Lettonia, Edgars Rinkēvičs. Ho informato sui contatti con i partner e sulla situazione nella diplomazia. Ho condiviso la nostra visione sui passi importanti da compiere in futuro. L’Ucraina e tutti gli altri paesi europei hanno bisogno di una pace affidabile e di un futuro garantito. È importante che comprendiamo allo stesso modo che questo può essere raggiunto grazie al sostegno degli Stati Uniti e all’unità dell’Europa. Abbiamo concordato di coordinare gli sforzi. Abbiamo parlato del percorso di integrazione europea del nostro paese. L’Ucraina ha fatto tutto il necessario. Sarebbe giusto e onesto aprire per noi e per la Moldova il primo cluster negoziale contemporaneamente. La Lettonia supporta con fermezza l’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO. Apprezziamo molto questa posizione. Abbiamo inoltre discusso del nuovo strumento PURL, che già funziona concretamente. La Lettonia è pronta ad aderire. Grazie!
Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля.
Говорили про євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію.
Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую!