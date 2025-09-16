WWW.VATICANNEWS.VA * ESODO DA GAZA: LEONE XIV, «BISOGNA CERCARE UN’ALTRA SOLUZIONE» (VIDEO)

22.01 - martedì 16 settembre 2025

Gaza, la tensione internazionale e la paura di una escalation in Europa nelle parole del Papa, questa sera, lasciando la residenza di Castel Gandolfo, dove si era recato nel tardo pomeriggio di ieri, per tornare in Vaticano. Prima di partire, il Pontefice si è fermato a parlare con i giornalisti, come già fatto in altre occasioni, dopo essersi affacciato dal balcone di Villa Barberini per un saluto.

Gabriella Ceraso – Castel Gandolfo

Intorno alle 20.30 di oggi, quando già era calata la luce del giorno, i cancelli di Villa Barberini sul lago di Castel Gandolfo si sono aperti, segno per i giornalisti fuori ad aspettare che il Papa stava uscendo. E così, prima di salire in macchina, secondo una modalità che sta diventando quasi una abitudine, Leone XIV ha accolto con un sorriso i microfoni di diverse testate ed emittenti e ha risposto ad alcune domande, mentre tanta gente intono a lui lo applaudiva.

L’esodo di Gaza, chiede un giornalista: “Ha visto in quanti stanno fuggendo….?”. Il Papa conferma di aver sentito telefonicamente la comunità di Gaza e il parroco e spiega la sua preoccupazione . “Tanti – dice – non hanno dove andare e quindi è una preoccupazione, ho parlato anche con i nostri lì, col parroco, loro per adesso vogliono restare, ancora resistono ma bisogna veramente cercare un’altra soluzione”.

Alla domanda sulle dichiarazioni del Cremlino di una guerra della Nato con la Russia, il Pontefice rimarca che “la Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio aereo è stato invaso, è una situazione molto tesa”. “La preoccupazione – rivela – è tanta”.

Svariati i cori di “buon compleanno” e “buon onomastico” – che ricorre domani, 17 settembre, giorno di San Roberto Bellarmino – per il Papa, prima che si allontanasse in macchina. Ad accompagnarli anche un mazzo di fiori e un biglietto di un gruppo di fedeli polacchi.

Leone XIV chiude così una giornata intensa in cui il tema della pace, della forza della preghiera ma anche la preoccupazione per la guerra, hanno dominato sia nel primo incontro di questa mattina con Karekin II, catholicos di tutti gli armeni, sia nel colloquio telefonico avuto con il parroco della Sacra Famiglia di Gaza, padre Gabriel Romanelli.