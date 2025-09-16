Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «IL PROCURATORE DELLA CONTEA DELLO UTAH, GRAY, HA DICHIARATO CHE ROBINSON È ACCUSATO DELL’OMICIDIO AGGRAVATO DI KIRK, PUNIBILE CON LA PENA DI MORTE.»

21.47 - martedì 16 settembre 2025

*

Il Procuratore della Contea dello Utah, Jeff Gray, ha dichiarato che Tyler Robinson è formalmente accusato dell’omicidio aggravato di Charlie Kirk, un crimine punibile con la pena di morte.

Ha anche detto che Robinson è stato accusato di scaricamento illegale di un’arma da fuoco.

Secondo Gray, a causa dei requisiti della pena di morte, il sospettato di aver sparato a Kirk sarà detenuto in una prigione dello Utah senza cauzione.

///

Utah County Attorney Jeff Gray said that Tyler Robinson formally charged with the aggravated murder of Charlie Kirk, a crime punishable by the death penalty.

He also said that Robinson was charged with felony discharge of a firearm.

According to Gray, due to death penalty requirements, the Kirk shooting suspect will be held in a Utah prison without bail.

