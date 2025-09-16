TASS (TELEGRAM) * «IL PROCURATORE DELLA CONTEA DELLO UTAH, GRAY, HA DICHIARATO CHE ROBINSON È ACCUSATO DELL’OMICIDIO AGGRAVATO DI KIRK, PUNIBILE CON LA PENA DI MORTE.»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Procuratore della Contea dello Utah, Jeff Gray, ha dichiarato che Tyler Robinson è formalmente accusato dell’omicidio aggravato di Charlie Kirk, un crimine punibile con la pena di morte.
Ha anche detto che Robinson è stato accusato di scaricamento illegale di un’arma da fuoco.
Secondo Gray, a causa dei requisiti della pena di morte, il sospettato di aver sparato a Kirk sarà detenuto in una prigione dello Utah senza cauzione.
Utah County Attorney Jeff Gray said that Tyler Robinson formally charged with the aggravated murder of Charlie Kirk, a crime punishable by the death penalty.
He also said that Robinson was charged with felony discharge of a firearm.
According to Gray, due to death penalty requirements, the Kirk shooting suspect will be held in a Utah prison without bail.