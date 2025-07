VATICANNEWS.VA * BANGLADESH: «31 MORTI NELLO SCHIANTO DI UN AEREO SU UNA SCUOLA, PAPA LEONE PREGA PER LE VITTIME»

08.56 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bangladesh, il cordoglio del Papa per le vittime dell’aereo caduto su una scuola. In un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Parolin, Leone XIV esprime profonda tristezza per la morte di 31 persone nella capitale Dhaka, tra le quali 25 bambini tra gli 8 e i 12 anni, studenti delle elementari di un campus scolastico colpito dall’aereo militare, precipitato poco dopo il decollo.

///

Vatican News

In un telegramma a firma del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, Papa Leone XIV esprime profonda tristezza dopo aver appreso della perdita di vite umane causata dall’incidente dell’aereo militare a Dhaka, che ha coinvolto giovanissimi studenti della Milestone School and College, e “affida i defunti all’amore misericordioso dell’Onnipotente”. Pregando “affinché le famiglie e gli amici trovino consolazione nel loro dolore, e per la guarigione e il conforto dei feriti”, il Pontefice, si legge nel messaggio, invoca “su tutta la comunità scolastica e su tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia le benedizioni divine di pace e di forza”.

È intanto salito a 31 morti, e 165 feriti, il bilancio dell’incidente causato da un jet da addestramento dell’aeronautica militare del Bangladesh, che si è schiantato sul campus scolastico. Fra i morti ci sono 25 scolari delle elementari, tra gli 8 e i 12 anni, il pilota e un’insegnante che ha salvato più di 20 studenti dalla scuola in fiamme ed è poi morta a causa delle gravi ustioni riportate. Il velivolo F-7 BGI, di fabbricazione cinese, secondo quanto riferito dall’esercito, si è schiantato sul campus della Milestone School and College, nel quartiere di Uttara, mentre gli studenti stavano seguendo le lezioni, poco dopo il decollo, avvenuto alle 13.06 ora locale. Il Bangladesh, sotto shock dopo l’incidente, sta osservando una giornata di lutto nazionale, con bandiere a mezz’asta in tutto il Paese.