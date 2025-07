TASS * «ISRAELE CONTINUA I RAID SULLA STRISCIA DI GAZA, 85 I PALESTINESI UCCISI E CRISI ALIMENTARE ACUTA CON 15 VITTIME PER FAME»

08.47 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ottantacinque palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti martedì a causa dei continui bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, inclusi 31 individui in attesa di cibo presso i punti di distribuzione di aiuti umanitari, ha riportato WAFA.

Secondo Al Jazeera, almeno 15 palestinesi, di cui quattro bambini, sono morti di fame nell’ultimo giorno nell’enclave assediata.

Eighty-five Palestinians were killed and dozens sustained wounds on Tuesday as a result of incessant Israeli strikes on the Gaza Strip, including 31 individuals waiting for food at humanitarian aid distribution points, WAFA reported.

According to Al Jazeera, at least 15 Palestinians, including four children, died from hunger over the past day in the embattled enclave.